انت الان تتابع خبر هل هناك توافق على إقرار قانون العفو العام؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – خاص

كشف النائب عن كتلة وطن حيدر الحسناوي، ان القراءة الثاني لقانون العفو العام ستوضح وجهات نظر النواب بشأن إمكانية إقرار القانون.

وقال الحسناوي لـ الخليج 365، ان "القراءة الأولى لاي قانون لا تعطي انطباعا كافيا حوله، وبالنسبة لقانون العفة العام ستكون هناك وجهات نظر للنواب عند القراءة الثانية وستبين موقف الكتل والنواب حول اقراره"، مبينا ان "القانون تضمن تعديل نص المشمولين بالإرهاب والتعريف بهم".

وأضاف ان "القراءة الثانية للقانون ستوضح الموقف السياسي تجاهه"، لافتا الى انه "كانت هناك رغبة وتوفق حول القراءة الأولى للقانون، الا ان القراءة الثانية ستبين هل ان مجلس النواب ماض بإقرار القانون ام لا؟".