انت الان تتابع خبر جدل العفو والاحوال واستجواب محافظ البنك المركزي في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - • في سلة واحدة .. البرلمان ينهي القراءة الاولى لتعديل قانوني العفو العام والاحوال الشخصية • خلل مالي كبير يحول استضافة محافظ البنك المركزي الى استجواب داخل البرلمان • الفساد ينخر المجمعات السكنية .. متنفذون يستولون على مجمع واطئ الكلفة في الديوانية



• تجارة المخدرات تزاحم الارهاب في ايقاع عدد اكبر من الضحايا .. حدود مفتوحة واجراءات خجولة • تجارة المخدرات تزاحم الارهاب في ايقاع عدد اكبر من الضحايا .. حدود مفتوحة واجراءات خجولة شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.

