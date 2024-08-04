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جدل العفو والاحوال واستجواب محافظ البنك المركزي في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - • في سلة واحدة .. البرلمان ينهي القراءة الاولى لتعديل قانوني العفو العام والاحوال الشخصية

• خلل مالي كبير يحول استضافة محافظ البنك المركزي الى استجواب داخل البرلمان

• الفساد ينخر المجمعات السكنية .. متنفذون يستولون على مجمع واطئ الكلفة في الديوانية


• تجارة المخدرات تزاحم الارهاب في ايقاع عدد اكبر من الضحايا .. حدود مفتوحة واجراءات خجولة

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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