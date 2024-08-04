انت الان تتابع خبر جدل العفو والاحوال واستجواب محافظ البنك المركزي في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • في سلة واحدة .. البرلمان ينهي القراءة الاولى لتعديل قانوني العفو العام والاحوال الشخصية
• الفساد ينخر المجمعات السكنية .. متنفذون يستولون على مجمع واطئ الكلفة في الديوانية
• تجارة المخدرات تزاحم الارهاب في ايقاع عدد اكبر من الضحايا .. حدود مفتوحة واجراءات خجولة
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• خلل مالي كبير يحول استضافة محافظ البنك المركزي الى استجواب داخل البرلمان
• الفساد ينخر المجمعات السكنية .. متنفذون يستولون على مجمع واطئ الكلفة في الديوانية
• تجارة المخدرات تزاحم الارهاب في ايقاع عدد اكبر من الضحايا .. حدود مفتوحة واجراءات خجولة
شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.