انت الان تتابع خبر جدول اعمال مجلس النواب لجلسة الثلاثاء المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محلي

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الاحد، عن جدول اعمال المجلس لجلسة يوم الثلاثاء المقبل.