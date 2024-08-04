اخبار العالم / اخبار العراق

جدول اعمال مجلس النواب لجلسة الثلاثاء المقبل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر جدول اعمال مجلس النواب لجلسة الثلاثاء المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محلي
أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الاحد، عن جدول اعمال المجلس لجلسة يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "جدول الاعمال يتضمن اربع فقرات وهي التصويت على مشروع قانون تسجيل الولادات والوفيات والتصويت على مقترح التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية الأجنبية والتصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة".

 

وأضافت ان "الجدول يتضمن أيضا مناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين".

 

 

 

WhatsApp%20Image%202024-08-04%20at%208.3
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا