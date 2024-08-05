انت الان تتابع خبر النزاهة النيابية تناقش آليات متابعة عمل الوزارات وجدول للاستضافات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ناقشت لجنة النزاهة النيابية، الأحد، آليات متابعة عمل الوزارات ووضع جدول للاستضافات.



وقالت اللجنة في بيان، إنها "عقدت برئاسة النائب زياد الجنابي اجتماعها الدوري المخصص لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول اعمالها وفي مقدمتها متابعة عمل الوزارات، والهيئات، والجهات غير المرتبطة بوزارة، ووضع جدول للاستضافات والزيارات الميدانية".



كما بحثت اللجنة خلال اجتماعها بحسب البيان "ملف البنك المركزي، والعقوبات المفروضة على المصارف الاهلية، والاجراءات المتخذة بهذا الصدد، الى جانب العقود المبرمة من قبل امانة بغداد، ووزارة الداخلية، ووزارة الكهرباء وبعض الوزارات الأخرى".

ونقل البيان عن الجنابي تأكيده على "حرص اللجنة على اعادة النظر بجميع الملفات التي تدور حولها شبهات فساد في مختلف دوائر الدولة، والتأكد من شفافية الاجراءات المعتمدة في احالة العقود".

كما بين اعضاء اللجنة خلال الاجتماع أن "هناك استراتيجية عمل خاصة باللجنة سيتم الشروع بها لأجل الحد من الفساد المالي والاداري، والاسهام بالحفاظ على المال العام".