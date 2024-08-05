اخبار العالم / اخبار العراق

نشرة السومرية.. ضغوط سياسية لسحب طلبات الاستجواب وضعف التعيين يولد جيوش العاطلين

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. ضغوط سياسية لسحب طلبات الاستجواب وضعف التعيين يولد جيوش العاطلين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # برلمانيون يتهمون جهات سياسية بالضغط لسحب تواقيع طلبات الاستجواب.. والكشف عن حراك للطعن بجلسة الاحد

# الاتحادية ترد دعوى حول وجود التحالف الدولي.. ولجان التفاوض تصل مراحل متقدمة بمباحثات تغيير المهام القتالية


# صادرة بحقه احكام غيابية.. العراق يستعيد مدانا بالفساد من الامارات.. والنزاهة تؤكد: المدان مطلوب باثنتي عشرة قضية

# ارتفاع اعداد الخريجين وضعف فرص التعيين يولدان جيشا من العاطلين.. والحاجة تدفع غالبيتهم لامتهان الاعمال الشاقة

# حراك دولي لثني طهران عن مهاجمة الكيان الصهيوني، والرئيس الايراني يتوعد: اغتيال هنية لن يمر دون رد

شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا