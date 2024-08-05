انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. ضغوط سياسية لسحب طلبات الاستجواب وضعف التعيين يولد جيوش العاطلين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # برلمانيون يتهمون جهات سياسية بالضغط لسحب تواقيع طلبات الاستجواب.. والكشف عن حراك للطعن بجلسة الاحد

# الاتحادية ترد دعوى حول وجود التحالف الدولي.. ولجان التفاوض تصل مراحل متقدمة بمباحثات تغيير المهام القتالية



# صادرة بحقه احكام غيابية.. العراق يستعيد مدانا بالفساد من الامارات.. والنزاهة تؤكد: المدان مطلوب باثنتي عشرة قضية

# ارتفاع اعداد الخريجين وضعف فرص التعيين يولدان جيشا من العاطلين.. والحاجة تدفع غالبيتهم لامتهان الاعمال الشاقة

# حراك دولي لثني طهران عن مهاجمة الكيان الصهيوني، والرئيس الايراني يتوعد: اغتيال هنية لن يمر دون رد

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