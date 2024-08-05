انت الان تتابع خبر "أوضاع المنطقة".. العراق وإيطاليا يدعوان إلى الحوار والدبلوماسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعا العراق وإيطاليا، الاثنين، جميع الأطراف المعنية إلى اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية من أجل دعم وقف التصعيد في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، "أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا، أنطونيو تاجاني، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، فؤاد حسين، عن قلقهما البالغ إزاء التوتر المتزايد في الشرق الأوسط، والذي يهدد المنطقة بأكملها".

وأكد الطرفان "التزام إيطاليا والعراق ببذل جميع الجهود لتجنب التصعيد الإقليمي، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية من أجل دعم وقف التصعيد وتوفير مساحة لوقف إطلاق النار الدائم في غزة".

واتفق الوزيران بحسب البيان على "البقاء على اتصال وثيق بهذا الشأن، وكذلك في إطار مبادرة حوارات البحر المتوسط، التي ستنظمها الحكومة الإيطالية في روما في أواخر تشرين الثاني".

وتواجه منطقة الشرق الأوسط، خطر اتساع دائرة الصراع بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ل‍‍بيروت قبل أيام.