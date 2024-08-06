انت الان تتابع خبر المفوضية تستبعد أربعة مرشحين من انتخابات كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسي

أعلنت مفوضية الانتخابات عن استبعاد أربعة مرشحين من انتخابات كردستان.

وقالت المفوضية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس المفوضين ناقش مذكرة مكتب رئيس الإدارة، حيث قرر بعد المداولة ما يلي:

اولاً : استبعاد كل من المرشحين المدرج اسمائهم ادناه من الترشيح لانتخابات برلمان اقليم كردستان العراق واستبدالهم، استناداً الى تعليمات التسجيل والمصادقة على قوائم المرشحين لانتخابات وهم:

-هیلین اکرم

- هیمن عمر محمد درویش

-سامان محمود احمد صالح

-دياري هدايت