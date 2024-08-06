اخبار العالم / اخبار العراق

السامرائي لمحافظ ديالى: ضرورة النهوض بالواقع التنموي والخدمي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر السامرائي لمحافظ ديالى: ضرورة النهوض بالواقع التنموي والخدمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السامرائي، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل بمكتبه في بغداد اليوم الثلاثاء محافظ ديالى الجديد عدنان الشمري".

وخلال اللقاء، "رحب رئيس تحالف العزم بالمحافظ، مقدماً له التهاني بمناسبة نيله ثقة مجلس محافظة ديالى، ومؤكدًا على ضرورة التعاون بين الجميع من أجل خدمة أبناء محافظة ديالى والنهوض بواقعها التنموي والخدمي".


من جانبه، عبر المحافظ عن "تطلعه للعمل بشكل وثيق مع كافة الأطراف السياسية والمجتمعية في المحافظة، من أجل تحقيق التنمية المنشودة وتلبية احتياجات المواطنين، كما أكد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجميع لتجاوز التحديات التي تواجه المحافظة".
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا