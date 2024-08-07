انت الان تتابع خبر الموجودون لا يكفون.. النجف تطلب عمّال بلديات بغداد والمحافظات استعدادا للزيارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير إعلام بلدية النجف بشار السوداني إن "البلدية طلبت الدعم من بلدية بغداد والمحافظات لإسنادها بالجهد الآلي والبشري لخدمة الزائرين، لاسيما أنها لا تمتلك غير 700 عامل تنظيفات، مقابل حاجتها البالغة 2000 عامل"، بحسب صحيفة الصباح.

وأكد أن البلدية أعدت كشوفات لشراء 100 آلية تخصصية، لتعزيز ملف التنظيفات، بيد أن تجهيزها سيتأخر حتى نهاية 2024، وذكر السوداني، أن هناك لجنة للزيارات المليونية في مكتب رئيس الوزراء، اجتمعت مع حكومة النجف المحلية قبل عشرة أيام، للتباحث حول احتياجات المحافظة خدميا وصحيا.