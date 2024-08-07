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رئيس مجلس القضاء يناقش شبكة نسائية بملاحظات تعديل الأحوال الشخصية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان استقبل بتاريخ اليوم الاربعاء الموافق 7/ 8 /2024 مجموعة من النساء من أعضاء مجلس النواب وشبكة النساء العراقيات، وناقش معهم الملاحظات المتعلقة بمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل".


واظهر مقطع فيديو نشره مجلس القضاء ان الجزء الأكبر من النساء هن من المعارضات لتعديل القانون، وعلى رأسهم النائبة سروة عبد الواحد والنائبة نور الجليحاوي وعدد اخر من النساء.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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