انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان مقتضب للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب رفع جلسته".

وخلال الجلسة، صوت على مشروع قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص، وانهى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (۲) لسنة ٢٠١٦، كما انهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون المدن الصناعية رقم (۲) لسنة ٢٠١٩.



وانهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الكتاب العدول رقم (۳۳) لسنة ١٩٩٨، فيما أجل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون نقابة صيادلة العراق رقم (۱۱۲) لسنة ١٩٦٦.