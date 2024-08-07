انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. الزحامات تتحدى مجسرات الإعمار و"عين الأسد" تربك مفاوضات بغداد وواشنطن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - #الفشل يلاحق مبادرات حسم منصب رئيس البرلمان.. شغور وتجاذبات ومهلة للكتل السنية
#الزحامات المرورية مشكلة بلا حلول.. ملايين العجلات تتحدى مجسرات الاعمار
#عين الاسد تربك المفاوضات بين بغداد وواشنطن .. اعتقال للمنفذين وتخوف من رد أميركي
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#العفو العام يواجه اعادة الصياغة .. وتعديلات الاحوال الشخصية على طاولة القضاء
#الزحامات المرورية مشكلة بلا حلول.. ملايين العجلات تتحدى مجسرات الاعمار
#عين الاسد تربك المفاوضات بين بغداد وواشنطن .. اعتقال للمنفذين وتخوف من رد أميركي
شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.