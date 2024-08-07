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نشرة السومرية.. الزحامات تتحدى مجسرات الإعمار و"عين الأسد" تربك مفاوضات بغداد وواشنطن

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بغداد - ياسين صفوان - #الفشل يلاحق مبادرات حسم منصب رئيس البرلمان.. شغور وتجاذبات ومهلة للكتل السنية 

#العفو العام يواجه اعادة الصياغة .. وتعديلات الاحوال الشخصية على طاولة القضاء

#الزحامات المرورية مشكلة بلا حلول.. ملايين العجلات تتحدى مجسرات الاعمار 


#عين الاسد تربك المفاوضات بين بغداد وواشنطن .. اعتقال  للمنفذين وتخوف من رد أميركي

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MO Nasa

MO Nasa

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