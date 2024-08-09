تفاصيل المباحثات بين العراق وتركيا في مجالي الطاقة والتنمية

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بغداد - ياسين صفوان - وفي منشور على منصة "إكس"، قال الوزير التركي إنه التقى في العاصمة أنقرة، الخميس، النجار وهو أيضا المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية.

وأضاف بيرقدار أنه بحث مع النجار التعاون المتواصل بين تركيا والعراق في مجال الطاقة، ومشروع طريق التنمية.



وأكد إمكانية "تحويل مشروع طريق التنمية إلى طريق للطاقة يخدم منطقتنا، وذلك عبر خطوطنا الخاصة بالكهرباء والنفط والغاز الطبيعي".

وفي 22 أبريل/ نيسان الماضي، وقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في بغداد، مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في مشروع "طريق التنمية"، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ومشروع "طريق التنمية" عبارة عن طريق بري وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

