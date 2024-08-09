انت الان تتابع خبر العراق يعلق على البيان المشترك للولايات المتحدة ومصر وقطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسي

علقت وزارة الخارجية، على بيان الولايات المتحدة ومصر وقطر بشأن غزة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، "نعرب عن ترحيبنا بالبيان المشترك الصادر عن زعماء الولايات المتحدة، جمهورية مصر العربية ودولة قطر، والذي يدعو إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين وتقديم الإغاثة الفورية لشعب غزة".

وأضافت ان "هذا البيان يعكس التزاماً جاداً من قبل القادة الثلاثة بحل الأزمة الإنسانية القائمة في غزة، ويعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة"، مؤكدة "دعمها لهذا الجهد الدولي".

ودعت "كافة الأطراف المعنية إلى التعامل بإيجابية مع هذه المبادرة، واستئناف المناقشات العاجلة"، لافتة الى "استعداد العراق لدعم أي جهد يصب في مصلحة تعزيز الأمن والسلم في المنطقة".

وتأمل الوزارة أن "تسفر هذه الجهود عن نتائج ملموسة تسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإنهاء الأزمة الراهنة بأسرع وقت ممكن".