انت الان تتابع خبر رئاسة البرلمان.. ضغوط الاطار لم تنجح بايصال الكتل السنية لاتفاق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لم تنجح الضغوط التي مارسها الاطار على الكتل السنية في اختيار مرشح واحد لمنصب الرئاسة المفترض حسمه نهاية الاسبوع الماضي، والسبب كما يعزوه نواب لاستمرار الخلافات بين الاطراف المتصارعة للظفر بالمنصب ولم يخف نواب عن كتل سنية وجود اجواء سياسية ضاغطة لحسم الملف، مؤكدين بان الابواب موصدة امام الذهاب لتعديل المادة الثانية عشرة، والاختيار سينحصر بين المرشحين الحاليين

ووفق مصادر نيابية فان الاطار التنسيقي فرض مهلة اخيرة للكتل السنية من اجل حسم امرها ، الا ان هذه المهلة ليست الاولى وبالتالي فان حسم ملف الرئاسة بات يكتنفه الغموض وسط ترجيحات باحتمالية بقاء المندلاوي حتى انتهاء الدورة الحالية