انت الان تتابع خبر دعوة من السيد الحكيم لمجلس النواب بشأن مواد قانون الأحوال الشخصية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، "لا شك أن السيدة الجليلة زينب بنت علي بن ابي طالب (عليهما السلام) ومن كان في ركبها من النساء والفتيات، مثلن المشهد الآخر ولعله الأهم من قيادة المسيرة الحسينية نحو الإصلاح، وهذا هو سبب دفاعنا الدائم عن المرأة وحقوقها وشأنها وضرورة احترامها وحفظ مقامها وصيانة رمزيتها والايفاء بحقوقها، لأننا ندعو النساء جميعاً أن يكن مثل السيدة زينب بنت علي بطلة كربلاء ورائدة مسيرة السبايا الأحرار.وأضاف، إن تـعریـض الـمرأة إلـى مـنزلـقات فـكریـة تسـتھدف كـرامـتھا ومـسخ طـبیعتھا الإنـسانـیة الـتي مـیزھـا ﷲ سـبحانه وتـعالـى عـن الـرجـل ھـو بحـد ذاتـه عـنف آخر ضـد الـمرأة، فالتعنيف یـشمل كـل أدوات الاكـراه والـتعرض لكرامة المرأة وعفتها وحریتھا التي كفلھا الشرع والقانون، مشيرا الى ان حرية الـمرأة لا تـعني التحـلل مـن الالـتزام بـالشـرع والـقانـون والـعادات الـمجتمعیة الأصـیلة.

وتابع، بصدد تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي حظي باهتمام الرأي العام وأُثير حوله الكثير من اللغط هذه الأيام، فنود الإلفات إلى أن عراقنا الجديد ودستورنا الدائم ونظامنا الديمقراطي قد تعهدوا بالحرية والاحترام وتفهم خصوصية المجتمع العراقي بأديانهم ومذاهبهم ومشاربهم وقومياتهم وآن الأوان، لاستيفاء هذه الحقوق التي لا تتعارض مع مدنية الدولة وحرية الأفراد وحق التعبير وإبداء الرأي بكل استقلالية واحترام، داعيا النواب إلى مزيد من الشرح والتوضيح والتدقيق والمراجعة لمواد القانون للتأكد من تطابقه مع الأحكام الفقهية وملائمته لظروف العصر، وحمايته لحقوق المرأة بشكل كامل.

ولفت الى انه مـن الـمؤسـف أن موقع رئـیس مجـلس الـنواب مـا زال شـاغـرا والـمناشـدات مسـتمرة لإخوتنا فـي الـمكون الكريم بضـرورة حـسم الـمرشـح مـن دون الـدخـول فـي أجواء الاخـتلاف والـتناحـر الداخلي، مبينا ان إن تـأخـیر الحسم یـزیـد مـن تـعقید الـمشكلة ویـعرض الاسـتقرار السـیاسـي إلـى مـخاطـر جـدیـدة نحن في غنى عنھا.