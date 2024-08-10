انت الان تتابع خبر السيد الصدر يطالب الحكومات العربية بالضغط على مجلس الامن لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في وثيقة مذيلة بتوقيعه، إنه "أطالب الحكومات العربية والإسلامية والدول المعتدلة والمحبة للسلام، بالضغط على أعضاء مجلس الامن الذي سينعقد خلال الأيام المقبلة بطلب من الدولة الشقيقة الجزائر ومطالبتهم بإصدار قرارات ملزمة وفورية لوقف انتهاكات حقوق الانسان وقتل الأبرياء في غزة الحبيبة، ومطالبة (العدو الصهيوني) بوقف فوري لأطلاق النار دون قيد او شرط".



وأضاف، انه "كل ذلك يمثل ضمير الأمم والشعوب الحرة".