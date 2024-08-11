انت الان تتابع خبر تطبيقاً للقانون.. لجنة نيابية: قرار شراء الأسلحة من التصنيع الحربي يدعم الصناعة الوطنية والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال الكرعاوي في حديث لـ الخليج 365، إن "عقود استيراد المنتجات الحربية مرهونة بالمادة 12 من قانون هيئة التصنيع الحربي التي تنص على منع الاستيراد إلا بعد تعذر الهيئة من توفير منتج معين داخل العراق".



وأضاف الكرعاوي، أن "الكثير من المنتجات الحربية والعسكرية متوفرة لدى الهيئة"، معتبرا أن "قرار منع الاستيراد هو تطبيق للقانون، ويجب الالتزام به من قبل الجهات الأمنية دعما للقطاع الحكومي والصناعة الوطنية وتوفيرا للعملة الصعبة داخل البلد".

