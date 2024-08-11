انت الان تتابع خبر فحوى اجتماع اللجنة الأمنية العليا لمناقشة التحضيرات لزيارة تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمستشارية، ورد لـ الخليج 365، ان "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، شارك اليوم الأحد، في اجتماع اللجنة الأمنية العليا لمناقشة التحضيرات لزيارة تركيا، والذي عقد في مقر وزارة الخارجية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، بحضور أعضاء اللجنة الأمنية العليا".



وناقش الاجتماع، "التحضيرات الجارية لتهيئة زيارة اللجنة المرتقبة إلى تركيا، كما جرى بحث أهم القضايا الأمنية والعسكرية المشتركة بين البلدين، إلى جانب مناقشة قضايا مكافحة الإرهاب، والتنسيق بين الجانبين، لتعزيز الأمن المشترك".