انت الان تتابع خبر "نقلة نوعية".. ترحيب برلماني بقرار تزويد القوات الأمنية من التصنيع العسكري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو اللجنة حسين السعبري في حديث لـ الخليج 365، إن "الصناعة العراقية بدأت تشهد نموا في نوعية انتاجها ومن ضمنها الصناعة الحربية"، معتبرا ان "قرار الحكومة بحصر تزويد القوات الأمنية من منتجات التصنيع العسكري المحلي، نقلة نوعية في الصناعة المحلية لما لها من آثار إيجابية على الاقتصاد وبقاء العملة الصعبة داخل البلد".ودعا السعبري، الى "إصدار المزيد من هكذا قرارات من شأنها ان ترفع من الصناعات الوطنية العراقية بمختلف المجالات وحمايتها من المنتجات المستوردة".

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مصطفى الكرعاوي، الأحد (11 آب 2024) أن قرار شراء الأسلحة من التصنيع الحربي يأتي دعما للصناعة الوطنية، مشيرا الى انه يوفر العملة الصعبة داخل البلد.

