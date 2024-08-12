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نشرة السومرية.. جدل حكومة كركوك ورئاسة البرلمان وشكاوى الغرامات العشوائية

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بغداد - ياسين صفوان - # بعد التركمان.. الديمقراطي يعد جلسة تشكيل حكومة كركوك غير قانونية ويؤكد: تهميش الأحزاب سيعقد الاوضاع 

# بانتظار توافق مرتقب.. تخندقات الكتل السنية ترجئ حسم رئاسة البرلمان، والقوانين الخلافية تتأرجح بين الرفض والقبول


# سائقو العجلات يشكون من الغرامات العشوائية.. وغياب المحاسبة يفاقم ظاهرة الضمانات الوهمية لصيانة السيارات

# مع قرب زيارة الاربعين.. استمرار تدفق الزائرين الاجانب عبر المنافذ الحدودية.. وكربلاء تستعد امنيا وخدميا

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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