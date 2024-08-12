انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. جدل حكومة كركوك ورئاسة البرلمان وشكاوى الغرامات العشوائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # بعد التركمان.. الديمقراطي يعد جلسة تشكيل حكومة كركوك غير قانونية ويؤكد: تهميش الأحزاب سيعقد الاوضاع

# بانتظار توافق مرتقب.. تخندقات الكتل السنية ترجئ حسم رئاسة البرلمان، والقوانين الخلافية تتأرجح بين الرفض والقبول



# سائقو العجلات يشكون من الغرامات العشوائية.. وغياب المحاسبة يفاقم ظاهرة الضمانات الوهمية لصيانة السيارات

# مع قرب زيارة الاربعين.. استمرار تدفق الزائرين الاجانب عبر المنافذ الحدودية.. وكربلاء تستعد امنيا وخدميا