انت الان تتابع خبر مدونة الأحوال الشخصية.. خلافات متوقعة ضد "صياغة الوقفين" وعودة إلى المراجع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبينما اعترف عضو اللجنة محمد الخفاجي بصعوبة تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية بسهولة، أشار الى ان "القانون الحالي رغم كونه قوياً من الناحية القانونية والصياغة، إلا أنه يتضمن بعض الأحكام التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، مما دفع بعض القضاة إلى محاولة تكييف المواد العامة لتتناسب مع الشريعة".