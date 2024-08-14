انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. عمليات أمنية تستبق الأربعينية وانقسامات سنية تعرقل حسم رئاسة البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - #انقسامات سنية تعرقل حسم رئاسة البرلمان .. ودولة القانون تلوح بامكانية تعديل النظام الداخلي

#تحذيرات من روابط وهمية لتداول الدولار .. ومخاوف من تهريب العملة لبنوك ليس لها وجود

# حرارة "شمس آب" تحرق الوعود الحكومية وتكشف زيف انجازات الطاقة



#كربلاء تفتح اذرعها لاستقبال زائري الاربعينية .. عمليات استباقية وخطط خدمية لانجاح مراسم الزيارة