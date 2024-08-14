انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. عمليات أمنية تستبق الأربعينية وانقسامات سنية تعرقل حسم رئاسة البرلمان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - #انقسامات سنية تعرقل حسم رئاسة البرلمان .. ودولة القانون تلوح بامكانية تعديل النظام الداخلي
# حرارة "شمس آب" تحرق الوعود الحكومية وتكشف زيف انجازات الطاقة
#كربلاء تفتح اذرعها لاستقبال زائري الاربعينية .. عمليات استباقية وخطط خدمية لانجاح مراسم الزيارة
#تحذيرات من روابط وهمية لتداول الدولار .. ومخاوف من تهريب العملة لبنوك ليس لها وجود
# حرارة "شمس آب" تحرق الوعود الحكومية وتكشف زيف انجازات الطاقة
#كربلاء تفتح اذرعها لاستقبال زائري الاربعينية .. عمليات استباقية وخطط خدمية لانجاح مراسم الزيارة