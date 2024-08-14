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نشرة السومرية.. عمليات أمنية تستبق الأربعينية وانقسامات سنية تعرقل حسم رئاسة البرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - #انقسامات سنية تعرقل حسم رئاسة البرلمان .. ودولة القانون تلوح بامكانية تعديل النظام الداخلي

#تحذيرات من روابط وهمية لتداول الدولار .. ومخاوف من تهريب العملة لبنوك ليس لها وجود

# حرارة "شمس آب" تحرق الوعود الحكومية وتكشف زيف انجازات الطاقة


#كربلاء تفتح اذرعها لاستقبال زائري الاربعينية .. عمليات استباقية وخطط خدمية لانجاح مراسم الزيارة
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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