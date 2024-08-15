انت الان تتابع خبر بعد القراءة الأولى.. الحكومة تطالب البرلمان بالتريث بتعديل قانون التدرج الطبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت عضو لجنة الصحَّة والبيئة النيابيَّة ثناء الزيرجاوي إنَّ مقترح التعديل الرابع لقانون التدرّج الطبّي لسنة 2000 تمَّ تقديمه من قبل لجنتنا في مجلس النواب، وتمَّت قراءته قراءةً أولى ومع ذلك طلبت الحكومة التريّث في تعديله حتى يتمَّ الانتهاء من المشروع بالكامل من قبلها.



وأشارت إلى أنَّ قانون المسعف لا يزال قيد التداول داخل اللجنة، ولم يتمّ اتخاذ أيِّ إجراءات ملموسة بشأنه حتى الآن، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.