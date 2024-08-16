انت الان تتابع خبر مشعان الجبوري يخاطب "السيادة": اعتذروا والا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحبوري، في منشور عبر منصة "أكس": "ادعى المتحدثون عن (السيادة)، باني لم لكن مخولا بالتفاوض على مرشح تسوية لرئاسة مجلس النواب".

وأضاف، ان "الحقيقة اني مفوض من الشيخ الخنجر، وببصمة صوتية بتاريخ 13/8/2024، ومحدد فيما أسم المرشح".



وطالب الجبوري، حزب سيادة، بـ”إصدار بيان اعتذار عن نفيهم تخويلي، والا سأضطر لنشره ليعرف الرأي العام من الكاذب”.

وفي وقت سابق، أكدت قيادة حزب السيادة، ان عبد الخالق العزاري، نائب رئيس حزب السيادة، هو المسؤول المعني الوحيد بالتفاوض والتحدث نيابة عن الأمين العام الحزب، خميس الخنجر، فيما يتعلق بالملفات السياسية الراهنة.

