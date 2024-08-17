انت الان تتابع خبر أعضاء في "السيادة" يطالبون الحزب بموقف تجاه تصريحات تخص نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - طالب أعضاء في حزب "السيادة"، السبت، قيادة الحزب ببيان موقفها تجاه تصريحات تخص حقوق أهالي محافظة نينوى.

وجاء في بيان للأعضاء أدناه نصه، "نحن أعضاء حزب السيادة في نينوى نستنكر وندين التصريحات التي ادلها بها المتحدث باسم الحزب عن وجود تنازلات عن حقوق أهلنا في نينوى مقابل الحصول على مكاسب في كركوك".

وأضاف البيان "نطالب قيادة الحزب ببيان موقفها العاجل من هذا الكلام الخطير الذي لا علم لنا به".

ولفت البيان الى أنه "في حال عدم الاستجابة والتوضيح نعلن انسحابنا ونعمل كمستقلين في مجلس المحافظة خدمة لأهلنا".