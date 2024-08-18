انت الان تتابع خبر نادية الجبوري تعلن مغادرة حزب السيادة "بشكل قاطع" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الجبوري في بيان ورد لـ الخليج 365، "الى جمهوري وأهلي في محافظة نينوى الحبيبة.. باعتباري مرشحة وقيادية في حزب السيادة في محافظة نينوى، والحاصلة على مركز الاحتياط الاول في قائمة عزم في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢١ وانتخابات مجالس المحافظات لعام ٢٠٢٣ اعلن وبشكل قاطع مغادرة حزب السيادة".



وأضافت الجبوري، ان "هذا القرار يأتي بسبب موقفهم المدان تجاه نينوى اولا

واتجاه جماهيرنا واستحقاقاتنا السياسية ثانيا.. وسنكون مع قرار جماهيرنا في نينوى الحبيبة لاختيار قائمة تلبي طموح أهلنا".