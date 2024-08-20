انت الان تتابع خبر السوداني يعلن من الناصرية إطلاق حزمة مشاريع إنتاج وتوسعة في الكهرباء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل مكتب رئاسة الوزراء عن السوداني قوله خلال زيارة إلى محطة كهرباء جنوب الناصرية، إن "التوسعة والتحديث في قطاعات نقل الطاقة ستوفر مرونة في التجهيز، وهي إلى جانب الجباية والترشيد في الاستهلاك، يمكن أن تضيف ساعات تجهيز كاملة للمواطنين".وبيّن السوداني، خلال ترؤسه اجتماعاً مع المسؤولين في محطة الناصرية، بحضور وزير الكهرباء، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومحافظ ذي قار، أن "أولى هذه المشاريع في إطار إنتاج الطاقة الكهربائية يتعلق بالدورة المركبة بالاتفاق مع شركة GE، ستضيف 250 ميغاواط الى إنتاج المحطة الغازية، كما سيضيف الاتفاق مع شركة سيمنز ما مقداره 921 ميغاواط من الطاقة، ويتضمن انشاء وحدات غازية للدورة البسيطة بواقع وحدتين ووحدة مركبة".

وبحسب المكتب، أطلق السوداني الأعمال التنفيذية لمشروعي توليد كهرباء بالطاقة الشمسية بحجم كلي يبلغ 800 ميغاواط، الأول مشروع محطة الطاقة الشمسية في ميسلون بسعة 500 ميغا واط، والآخر هو مشروع الطاقة الشمسية في أور 300 ميغاواط.

وتتضمن مشاريع النقل التي اطلقها السوداني محطة جنوب الناصرية الثانوية سعة 400 ك ف، وكذلك انشاء خطين ستراتيجيين (الرميلة- جنوب الناصرية) و (جنوب الناصرية- ذي قار المركبة)، سعة 400 ك ف، وتوسعة الشبكة الخارجية لمحطة ذي قار المركبة سعة 400 ك ف، بالاضافة الى محطات اريدو، والإسكان الصناعي الثانوية، والرفاعي الثانوية، سعة 132 ك ف، بجانب المباشرة بعدد من خطوط النقل بسعة 132 ك ف ومنها (اريدو - الاسكان) (الاسكان - شرق - الناصرية ) ( ذي قار المركبة- البطحاء) (المصب العام- جنوب الناصرية) (جنوب الناصرية – البصيّة)، بحسب المكتب.

وتابع السوداني "لولا المتابعة الحثيثة من قبل الكوادر المسؤولة لما تمكنا من إنجاز هذه المشاريع وفي مختلف المحافظات"، لافتا الى ان "مشكلة الكهرباء لا تنحصر في التوليد، إنما هي مشكلة توزيع ونقل ايضاً".

وأضاف السوداني، أن "أولى اهتمامات الحكومة انصبت على استكمال مشاريع الدورة المركبة لتوفير 10 آلاف ميغاواط، وقد أنجز منها 6 آلاف عبر الاستثمار، والمتبقي جرى شموله بالاتفاق الصيني"، مشيرا الى ان "الخطط المستقبلية تتضمن 1260 ميغاواط من الطاقة الكهربائية لمحافظة ذي قار ضمن الموديل الاقتصادي الجديد".

وتابع السوداني، "وزعنا المشاريع على المحافظات الأخرى، حسب الوقود المستخدم، وحسب الاختناقات والفجوة في الإنتاج ووفرة الماء للمحطات"، مبينا "بدأنا بمشاريع خطوط النقل التي ستمنع الانطفاء التام، ونستكمل باقي شبكات النقل بما يوفر مرونة كبيرة في مناقلة الطاقة".

وأكد رئيس الوزراء "نأمل بشرح ابعاد الخطط الحكومية للمواطن من خلال الحكومة المحلية، والمشاريع نابعة من رؤية وتخطيط في كل القطاعات"، معتبرا ان "هذه الحكومة ليس لديها مشاريع متلكئة، وكل المشاريع المتلكئة السابقة يجري معالجتها اليوم، وقرارات مجلس الوزراء تتابع انهاء هذا الملف".