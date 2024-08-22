انت الان تتابع خبر العمل النيابية تفُصل لـ "السومرية" قانون حق الحصول على المعلومة: تمريره صعب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الجليحاوي في حديث لـ الخليج 365، إن "قانون حق الحصول على المعلومة موجود ضمن لجنة الثقافة ولجنة حقوق الانسان كلجنة مساندة"، موكدة ان "القانون بصيغته الحالية صعوبة تمريره لوجود الكثير من الثغرات التي تقيد عمل الصحفي لا ان تحرره للحصول على المعلومة".وأضافت الجليحاوي ان "هناك معارضة من قبل لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني وبعض النواب لعدم تمرير القانون"، مؤكدة ان "اللجنة تعمل على تعديله بالصيغة الصحيحة لمحاولة تمريره تحت قبة البرلمان".

هل سيتمكن الصحفي من الحصول على الوثائق؟.. الجليحاوي بينت، ان "القانون بصيغته الحالية لم تمكن الصحفي من الحصول على الوثائق ولم يتمكن من العمل بحرية"، مبينة ان "بعض الفقرات المدرجة في القانون تقيد عمل الصحفي من خلال حصوله على المعلومة".

"الصحافة والاعلام هي الوجهة الرابعة للحكومة ويجب ان يمتلكون حريتهم الصحفية اتجاه الحصول على المعلومات وحق في حمايتهم الشخصية لكي يعمل بطريقة صحفية ومهنية اكثر"، بحسب عضو لجنة العمل النيابية.

