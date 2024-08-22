انت الان تتابع خبر مجلس النواب يدخل على الخط.. علاقات تمنح فرصا استثمارية لعدد محدود من المستثمرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحجامي في حديث لـ الخليج 365، ان "العراق يواجه تحديات عديدة تؤثر على جذب المستثمرين على الرغم من وجود أعداد هائلة منهم"، مبينا ان "بعض العوامل تشمل عدم الاستقرار السياسي والأمني، التحديات البيروقراطية، نقص البنية التحتية، وقلة الشفافية في البيئة التجارية".وأضاف: "تحسين هذه العوامل وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة يمكن أن يزيد من عدد المستثمرين ويعزز التنمية الاقتصادية في العراق".

وأشار الحجامي الى انه "قد تكون هناك تفضيلات أو علاقات محددة تؤثر على منح الفرص الاستثمارية لمجموعة محددة من المستثمرين في بعض الأحيان"، لافتا الى ان "تعزيز الشفافية وتحقيق المساواة في فرص الاستثمار يمكن أن يساعد في تقليل هذه المحسوبيات وتعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات المعنية".

