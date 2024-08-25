انت الان تتابع خبر هل يحق لهذه الفئة المطالبة بزيادة رواتبها؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السلطاني لـ الخليج 365، ان "عضو مجلس النواب هو ليس موظف عام وأنما هو موظف ذات طبيعة خاصة والمقصود بكونه موظف ذات طبيعة خاصة أي ان مدته محددة دستورياً بأربع سنوات فقط في حين ان الموظف محددة مدته ببلوغه السن القانوني وفق اسس حددها قانون التقاعد".

وأضاف ان "مطالبة البعض من أعضاء مجلس النواب بزيارة رواتبهم، هي مخالفة لطبيعة وظيفتهم"، لافتا الى ان "النواب لا يستحقون رواتب وإنما مكافئة تنتهي بنهاية الدورة البرلمانية".

وتابع "لطالما حددت هذه المكافئة فلا يجوز زيادتها عن الحد الذي قدرت على أساسه"، لافتا الى ان "الوظيفة البرلمانية هي ليس وظيفة امتيازات بقدر ماهي تكليف شعبي للنائب".