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هل يحق لهذه الفئة المطالبة بزيادة رواتبها؟

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السلطاني لـ الخليج 365، ان "عضو مجلس النواب هو ليس موظف عام وأنما هو موظف ذات طبيعة خاصة والمقصود بكونه موظف ذات طبيعة خاصة أي ان مدته محددة دستورياً بأربع سنوات فقط في حين ان الموظف محددة مدته ببلوغه السن القانوني وفق اسس حددها قانون التقاعد".

 

وأضاف ان "مطالبة البعض من أعضاء مجلس النواب بزيارة رواتبهم، هي مخالفة لطبيعة وظيفتهم"، لافتا الى ان "النواب لا يستحقون رواتب وإنما مكافئة تنتهي بنهاية الدورة البرلمانية".

 

وتابع "لطالما حددت هذه المكافئة فلا يجوز زيادتها عن الحد الذي قدرت على أساسه"، لافتا الى ان "الوظيفة البرلمانية هي ليس وظيفة امتيازات بقدر ماهي تكليف شعبي للنائب".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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