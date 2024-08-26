انت الان تتابع خبر العراق يطلق الحزمة الأولى من مشاريع المياه والري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محلي

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، باطلاق الحزمة الأولى من مشاريع المياه والري.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الإثنين، اجتماعاً خُصص لبحث الحزمة الأولى من مشاريع المياه ضمن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا، الموقعة بين الجانبين في شهر نيسان الماضي، التي تضمّ 13 مشروعاً، إضافة إلى المشاريع التي تندرج ضمن الخطة الاستثمارية".

وأكد السوداني خلال الاجتماع، أن "إطلاق هذه المشاريع سيوفر إدارة جديدة لملف المياه"، مبيناً "أهمية التركيز على محطّات المعالجة، ومشاريع الصرف الصحي، ومشاريع الموارد المائية، والمشاريع الستراتيجية، وكذلك ضرورة دراسة مشاريع الاستصلاح الزراعي والرّي، وسدود حصر المياه من خلال مجموعة من الوزارات المعنية، وتشكيل فرق فنية في كل وزارة لاختيار المشاريع الستراتيجية المستقبلية".

ووجّه السوداني "بإطلاق الحزمة الأولى من المشاريع، لاسيما مع توفر المبالغ المرصودة، وكذلك تشكيل فريق فني مختص في وزارة الموارد المائية، بناءً على الاتفاقية المشتركة، يتولى الأمور الفنية والأرشفة والتواصل مع الجانب التركي، والاستعانة بالخبرات المتوفرة لديهم".

وتوزعت المشاريع بواقع 6 مشاريع ضمن وزارة الموارد المائية، و5 مشاريع ضمن مسؤولية وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، ومشروعين ضمن وزارة الزراعة، وتنوعت بين مشاريع استصلاح الشبكات الإروائية، أو أنظمة الري المغلقة، أو مشاريع بزل القنوات الرئيسية والفرعية، أو السدود لخزن الماء.