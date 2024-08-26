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نشرة السومرية.. شروط العفو العام وتضارب الانباء حول رئاسة البرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - # المالكي يضع شروطا لقبول العفو العام ويؤكد: المصلحة الوطنية تقتضي عدم إطلاق سراح الإرهابيين

# انباء متضاربة حول الاتفاق على مرشح لرئاسة البرلمان.. وحديث عن شبه اجماع لاختيار المشهداني

# بعد ايام من صدور مذكرة قبض بحقه.. زيد الطالقاني يسلم نفسه للقضاء على خلفية اتهامه بالتهديد والاساءة


# تدمير مضافتين لإرهابيي داعش في كركوك.. والاطاحة بشبكة دولية وتجار مخدرات في دهوك واربيل

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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