انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. شروط العفو العام وتضارب الانباء حول رئاسة البرلمان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # المالكي يضع شروطا لقبول العفو العام ويؤكد: المصلحة الوطنية تقتضي عدم إطلاق سراح الإرهابيين
# بعد ايام من صدور مذكرة قبض بحقه.. زيد الطالقاني يسلم نفسه للقضاء على خلفية اتهامه بالتهديد والاساءة
# تدمير مضافتين لإرهابيي داعش في كركوك.. والاطاحة بشبكة دولية وتجار مخدرات في دهوك واربيل
# انباء متضاربة حول الاتفاق على مرشح لرئاسة البرلمان.. وحديث عن شبه اجماع لاختيار المشهداني
# بعد ايام من صدور مذكرة قبض بحقه.. زيد الطالقاني يسلم نفسه للقضاء على خلفية اتهامه بالتهديد والاساءة
# تدمير مضافتين لإرهابيي داعش في كركوك.. والاطاحة بشبكة دولية وتجار مخدرات في دهوك واربيل
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