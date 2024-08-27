انت الان تتابع خبر شبكة تجسس داخل مجلس الوزراء... بطلها ضابط مطرود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في تطور مفاجئ، تم اعتقال علي مطير، الذي طُرد سابقًا من جهاز الأمن الوطني بتهم فساد، ليعود لاحقًا وينخرط في واحدة من أخطر شبكات التجسس. مهامه تضمنت تنظيم الجيوش الإلكترونية وصناعة أرقام وهمية للابتزاز، بجانب تسريب معلومات حساسة.. فكيف تمكّن ضابط مطرود من الوصول مجددًا إلى أحد أكثر المواقع حساسية في الدولة؟



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