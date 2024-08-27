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شبكة تجسس داخل مجلس الوزراء... بطلها ضابط مطرود

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بغداد - ياسين صفوان - في تطور مفاجئ، تم اعتقال علي مطير، الذي طُرد سابقًا من جهاز الأمن الوطني بتهم فساد، ليعود لاحقًا وينخرط في واحدة من أخطر شبكات التجسس. مهامه تضمنت تنظيم الجيوش الإلكترونية وصناعة أرقام وهمية للابتزاز، بجانب تسريب معلومات حساسة.. فكيف تمكّن ضابط مطرود من الوصول مجددًا إلى أحد أكثر المواقع حساسية في الدولة؟

تابعوا التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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