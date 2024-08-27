انت الان تتابع خبر مصدر: أمر القبض بحق هيثم الجبوري جاء بتهمة استغلال الوظيفي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "القضاء العراقي أصدر أمرا بالقبض على هيثم الجبوري على خلفية الاستغلال الوظيفي".ويأتي أمر القبض بعد ساعات من أمر المحكمة نفسها بإلقاء القبض على المتهم الأول بسرقة القرن نور زهير المظفر.

وشغل الجبوري في الحكومة السابقة مستشاراً لرئيس الوزراء.

يذكر أن "قوة امنية تابعة الى الهيئة العليا لمكافحة الفساد تمكنت من اعتقال وتوقيف النائب السابق هيثم الجبوري" في 30 تشرين الثاني 2022.

وفي 11 كانون الثاني 2023، أطلقت السلطة القضائية أطلقت سراح مستشار رئيس الوزراء السابق، ورئيس اللجنة المالية النيابية السابق هيثم الجبوري بكفالة مالية عن قضية تورطه بسرقة القرن والكسب غير المشروع".

وأشار مصدر قضائي آنذاك ان "الجبوري قام بإعادة جزء من الأموال وتعهد بإعادة ما تبقى في ذمته من أموال".