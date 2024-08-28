انت الان تتابع خبر شاخوان حول تأخير رواتب الاقليم: إشكالات المالية ليس لها أي سند قانوني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبدالله في مؤتمر صحفي عقده اليوم في كركوك وتابعته الخليج 365، إنه "تحدث مع رئيس الوزراء أكثر من مرة خلال هذا الأسبوع ووعد الأخير بتمويل رواتب الموظفين في اقليم كردستان".وأكد أن "وفدا من حكومة الإقليم يزور بغداد حاليا لحل المشاكل كافة المتعلقة بمسألة الرواتب، مضيفا: "بلا شك هناك بعض الإشكالات من قبل وزارة المالية بخصوص رواتب موظفي الإقليم، وهذه الاشكالات ليس لها أي سند قانوني".

وشدد عبدالله ان "مسألة الرواتب هي قوت الشعب و يتعين أن يتقاضاها موظفو الاقليم في موعدها المحدد أسوة بالموظفين في باقي مناطق العراق".

واشار الى انه "من المقرر أن يجتمع وزراء ومسؤولون من الكتل الكردستانية في بغداد مطلع الأسبوع المقبل لبحث كيفية حل مشكلة رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان".