انت الان تتابع خبر مناشدات للنزاهة بالتدخل ومنع محاولات تهريب آليات محجوزة في ميناء أم قصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وناشد مراقبون هيئة النزاهة بالتدخل ومنع حالات الضغط لمحاولة تهريب هذه الآليات من الميناء.

كما طالبوا بإحالة المتورطين بعمليات التهريب الى القضاء والتحقيق معهم للكشف عن الشبكات وعرابي التهريب والمسؤولين عن هذه الصفقة المشبوهة، لافتين الى ان على الجهات المسؤولة عدم الانصياع للضغوط التي يواجهونها من قبل بعض المتنفذين لتمرير هذه الصفقة الفاسدة.



جاء ذلك بعدما أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم الخميس، بوجود إجراءات مشددة لمنع تهريب آليات محتجزة ضمن ميناء أم قصر الاوسط، حيث أشارت أنباء الى وجود نية بتهريب آليات وحفارات محتجزة في ميناء ام قصر بسبب مخالفتها شروط وأصول الاستيراد.