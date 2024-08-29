انت الان تتابع خبر "احتلال وإراقة دماء".. كيف يؤثر الوجود التركي بشمال العراق على الجانب الاقتصادي؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحسيني في تصريح للسومرية نيوز، إن "التوغل التركي في شمال العراق يعد جنبة لأنهاك اقتصاد العراق وهناك جنبة أخرى ومصادر تبين دخول آليات حفر وتنقيب عن النفط وغيرها من المعادن الكثيرة الموجودة في العراق والموارد الطبيعية".وأشار الى ان "ارتكاب القوات التركية للجرائم وإراقأ الدم العراقي تؤكد بوجود احتلال تركي شمالي العراق".

وعن المؤثرات الاقتصادية للتواجد التركي، أكد الحسيني، ان "التوغل التركي تسبب بضياع الأراضي العراقية والتي تعد أراضي سياحية 100% للعراق"، مضيفا: "وجود منع وحد من التداول التجاري ما بين هذه المناطق باعتبار انها مناطق تجارية"، موكدا ان "القوات التركية تضع يدها على الموارد الطبيعية الموجودة في الأراضي التي سيطرت عليها".