انت الان تتابع خبر النزاهة: جهود كبيرة لمكافحة الفساد "ضاعت" لغياب قواعد "تطبيق القوانين دون تمييز" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واكد حنون في كلمة خلال مؤتمر النزاهة والشباب وحضرته السومرية، ان الشباب هم القوة الدافعة للتغيير والتطوير، لذا يتوجب على صانع القرار منح الشباب دورا في المساهمة في صنع المستقبل"، مشددا على انه "على الشباب المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمساهمة في التغيير الاجتماعية عبر بناء الجماعة الصالحة والسير بهمة نحو المقامات المتقدمة في قيادة الامة".



واعتبر ان "الشباب يواجه اليوم خطر الفساد والظلم، وجود احدهما قاطع على وجود الاخر، لذا فهم وجهان لعملة واحدة".

واعتبر حنون انه "لا توجد قواعد واضحة تضمن تطبيق القوانين على الجميع دون تمييز وهذا اضاع جهود كبيرة بذلت لتحقيق العدل ومكافحة الفساد"، مشددا على ان "الاصلاح لا يمكن ان يشق طريقه في الامة ما لم تكن هناك ثقافة تشجع الناس على نبذ الفساد".