رسالة تركية الى العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الخبير التركي في الشؤون العراقية محمد ألاجا ان "أنقرة وبغداد اختبرت حدود مجال الرؤية لديهما في حادثة الطائرة المسيرة"، لافتا إلى "ما أشارت إليه التصريحات العراقية بأنها لن تسمح للقدرة العملياتية التركية في المنطقة بالوصول إلى مسؤولية السيطرة الخاصة ببغداد".
وتابع أن "مجريات الأحداث التي وصلت إلى إسقاط المسيّرة التركية لم تعرف كواليسها حتى الآن، لكنه يقول إن ما جرى يختصر بمعنى بسيط بأن "بغداد تقول لأنقرة إن (قدرتك على الحركة في إقليم كردستان مقبولة ولكن ليس في كركوك".
ويرى ألاجا أن الحادثة التي حصلت الخميس وقعت في وقت فاز فيه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بمنصب حاكم كركوك، وبينما فشلت مقترحات أنقرة حول منصب الحاكم".
الطائي يربط من جانبه أيضا حادثة إسقاط الطائرة وأنها جاءت بعد تشكيل المجلس، والصراع الخفي الذي تطل ملامحه من خلف الحدود.