انت الان تتابع خبر ما حقيقة حسم اختيار رئيس جديد للبرلمان خلال أسبوع؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو الكتلة عدنان الجحيشي في حديث لـ الخليج 365، إن "تأخير اختيار رئيس جديد للبرلمان قضية معيبة بالنسبة لجميع الكتل السياسية، لأننا لم نرى أي جدية من هذه القوى لحسم هذا الملف المهم".

وأضاف الجحيشي، أن "الحديث عن حسم هذا المنصب خلال أيام او أسبوع، عبارة عن أكاذيب"، مستدركا "وفي حال اختيار رئيس جديد للبرلمان خلال الفترة القادمة، فإنه لم يتبق إلا أشهر بسيطة على انتهاء الدورة النيابية الحالية، وبالتالي لا يستطيع أن يقدم شيئا أو تمرير القوانين المهمة".

