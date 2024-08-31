انت الان تتابع خبر أبرز ملفات السومرية بنشرة الظهيرة.. جلسة البرلمان وفوضى مطار بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - -في ظل غياب التوافق.. البرلمان يعقد جلسة اليوم بجدول اعمال يخلو من التصويت على انتخاب الرئيس

-بسبب تأخر الرحلات.. فوضى وعراك بالايدي داخل مطار بغداد.. وتوجيه حكومي بفتح تحقيق بالحادثة



- الزائرون يتوافدون الى النجف لإحياء ذكرى وفاة الرسول الأعظم.. والمباشرة بتنفيذ الخطط الخاصة بالزيارة

- تتابعون ايضا.. التخسفات والحفر تملأ سريع قناة الجيش في بغداد.. والسائقون يتحدثون عن حوادث مميتة

