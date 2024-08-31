تابعوا في نشرة السومرية.. فوضى المطار وعملية "الغدف" وأزمة بغداد وانقرة

بغداد - ياسين صفوان - # ازمة خفية بين بغداد وانقرة سببها اسقاط المسيّرة.. ومراقبون يعدون الحادث رسالة لتحديد مسار العمليات التركية# عقب عملية وادي الغدف.. العثور على اربع عشرة جثة للإرهابيين.. وواشنطن تعلن اصابة سبعة من جنودها

محمد يوسف

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