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تابعوا في نشرة السومرية.. فوضى المطار وعملية "الغدف" وأزمة بغداد وانقرة

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بغداد - ياسين صفوان - # ازمة خفية بين بغداد وانقرة سببها اسقاط المسيّرة.. ومراقبون يعدون الحادث رسالة لتحديد مسار العمليات التركية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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