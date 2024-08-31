الأعرجي وحسين يبحثان مسار العلاقات الأمنية مع تركيا وإيران

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بغداد - ياسين صفوان - بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ووزير الخارجية فؤاد حسين، العلاقات الأمنية مع تركيا وإيران.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، "بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، مساء اليوم السبت، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، أبرز التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، إلى جانب بحث مسار العلاقات الأمنية مع كل من دولتي تركيا وإيران، وأهمية استمرار التعاون المشترك، بما يخدم مصلحة العراق وأمن واستقرار المنطقة".

وشهد اللقاء أيضا، بحسب البيان "استعراض مخرجات زيارة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الأخيرة إلى بروكسل، ولقائه بقيادة حلف الناتو التي تمخضت عن تعزيز آفاق التعاون بين العراق وحلف الناتو وسبل الارتقاء بها، وبما يعزز من قدرات العراق الأمنية من خلال استمرار الشراكة في مجال الاستشارة وتبادل المعلومات والخبرات".