انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته الى الثلاثاء المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المجلس في بيان مقتضب، ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم الثلاثاء المقبل".

وخلال الجلسة، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون الحفاظ على الارث الثقافي، كما أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون الغاء قانون تصديق على اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية رقم (١٦٩) لسنة ١٩٦٣.



وأنهى البرلمان تقرير ومناقشة مشروع قانون الصحة النفسية، كما أجل تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (۲۳) لسنة ۲۰۰٥ بطلب من اللجنة المعنية.

ورغم مباشرة أعضاء المجلس، بالقراءة الأولى لمشروع قانون الطيران المدني، الا انه فشل بانهائها.

