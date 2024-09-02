انت الان تتابع خبر بعد نوم الموظفين والمراجعين.. محافظة بغداد تعلن تعطيل الدوام "فجرًا" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي الساعة الواحدة فجرًا، نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة بغداد، بيانا جاء فيه انه "بناءً على تصويت مجلس محافظة بغداد، وجه محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، بتعطيل الدوام الرسمي، يوم الاثنين الموافق ٢ أيلول، تزامناً مع ذكرى وفاة رسولنا الكريم محمد (صلى الله عليه واله وسلم)، في جميع الدوائر التابعة للحكومة المحلية في بغداد".وتشمل العطلة فقط الدوائر البلدية من مديريات الماء والمجاري وكذلك مقر ديوان المحافظة.

وانتقد العديد من المواطنين سواء من الموظفين او المراجعين الذين كانوا مستعدين او بعضهم قام بتفريغ نفسه وجدول اعماله لأغراض مراجعة او انجاز معاملة في الدوائر التابعة لمحافظة بغداد، لتفاجئهم المحافظة فجر الاثنين بتعطيل الدوام، بالرغم من ان قرار تعطيل الدوام لم يأتِ لأمر طارئ بل لمناسبة دينية معروفة ومثبتة، ومن المفترض اعلان تعطيل الدوام فيها بوقت مبكر.