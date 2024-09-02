انت الان تتابع خبر بدعم برلماني.. الهجمة ضد السوداني تقف خلفها جهات تحاول إشغال الرأي العام عن فساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت عبد الواحد في تدوينة على منصة X وتابعتها الخليج 365، إن "الهجمة ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تقف خلفها جهات مستفيدة من الحكومة".

وأضافت أن "هذه الجهات تحاول إشغال الرأي العام عن فساد عقودهم أو للضغط للحصول على المزيد".

كما اكدت النائبة زهرة البجاري في تدوينة على منصة X تابعتها الخليج 365، أن "التزام رئيس الوزراء بالمنهاج الوزاري الذي وضعه يظهر مدى جديته في تحقيق الإصلاح والتغيير، بينما يواصل تنفيذ برنامجه بكل كفاءة فهناك بعض الأصوات تسعى لاضعافه لكن الحقائق على الأرض تؤكد نجاحه".