انت الان تتابع خبر هل سيكسر نصاب جلسة اليوم بسبب الأحوال الشخصية.. ما هو موقف النائبات؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محلي

اكد العديد من النواب وخاصة العنصر النسوي، عدم حضور جلسة مجلس النواب اليوم بسبب ادراج قانون الأحوال الشخصية بجدول الاعمال.