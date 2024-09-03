انت الان تتابع خبر السوداني يشدد على أهمية المضي في جهود توقيع اتفاقية اقتصادية شاملة مع الامارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسي

شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على أهمية المضي في جهود توقيع اتفاقية اقتصادية شاملة مع الامارات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى العراق عبد الله مطر المزروعي".

وأضاف ان "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين التي تسير قدماً على مختلف المستويات، وسبل تعزيز التعاون المتميز في مجالات عديدة، وبما يحقق المصالح المشتركة والمتبادلة بين البلدين الشقيقين".

وأعرب السوداني عن تمنياته للسفير الإماراتي بالتوفيق في أداء مهامه، مشيراً إلى "الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في تعزيز تعاونها مع العراق، لاسيما في مشروع طريق التنمية الستراتيجي الذي يشكل محور ارتباط لجيران العراق ولدول المنطقة، فضلاً عن أهميته الاقتصادية على المدى البعيد".

وشدد "على أهمية المضي في الجهود الثنائية نحو توقيع اتفاقية اقتصادية شاملة بين البلدين".