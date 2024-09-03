ليس الأحوال الشخصية.. نائب يكشف سبب فشل انعقاد جلسة البرلمان اليوم

بغداد - ياسين صفوان - كشف عضو مجلس النواب، باسم نغيمش، اليوم الثلاثاء، سبب فشل انعقاد جلسة البرلمان اليوم.

وقال نغيمش في مقطع مصور نشره على صفحته الشخصية في فيسبوك، إن "تأجيل جلسة البرلمان جاء بسبب الخلاف على الفقرة الأولى من جدول الأعمال مجلس النواب المزمع انعقاده اليوم".

وأشار الى ان "الفقرة تنص على إعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) في زمن النظام البائد".